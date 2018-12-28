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رياضة

لاعبو الإسماعيلي يطمئنون على نادر رمضان

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
نور عادل
حرص عدد كبير من لاعبى الإسماعيلى، على زيارة زميلهم نادر رمضان داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

جاء ذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية والشد من أزره بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وكان اللاعب قد تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة فريقه أمام القطن الكاميرونى ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.

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