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عمرو الليثى يستعرض جهود الدولة في تطوير العشوائيات

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
توك شو
يستعرض برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار تقديم الاعلامى عمرو الليثى غدًا السبت الإنجاز غير المسبوق في ملف تطوير العشوائيات الأكثر خطورةً.. ومشروع "روضة السيدة زينب " - تل العقارب سابقًا - بمحافظة القاهرة .

يأتى ذلك في إطار حرص البرنامج على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية.

ويعرض الليثى جميع مراحل المشروع الذي تم الانتهاء منه في وقت قياسي، استغرق ‏18 شهرًا فقط، ويقام هذا المشروع على مساحة 7.5 فدان، بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 816 وحدة، و202 وحدة ‏تجارية، وروعي في تصميمه المعماري، أن يحافظ على الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة .

ويذاع برنامج واحد من الناس فى تمام الثامنة مساءً على قناة النهار.

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