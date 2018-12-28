ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

النيل للأخبار تعرض تقارير خاصة عن المشروعات القومية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
توك شو
قالت أميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار، إن القناة سوف تبدأ في إذاعة تقارير خاصة عن أبرز المشروعات القومية التي تم افتتاحها خلال عام 2018 بالإضافة إلى فقرة باسم "قالوا" خاصة بالمسئولين والساسة العرب والأجانب من داخل وخارج مصر لتسجيل شهادتهم فيما يحدث على أرض مصر من حراك يؤثر إيجابيًا في كل القطاعات والمجالات.

وأضافت سالم، أن قناة النيل للأخبار قامت بإنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "بأيد مصرية" الذي يرصد صورًا ونماذج حية للمشروعات التي شهدتها مصر هذا العام وفقرة تسجيلية بعنوان "مشروعك مستقبلك" لنقل التجارب الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت رئيس قناة النيل للأخبار، أن القناة ستقوم خلال يومي 30-31 ديسمبر الجاري بإذاعة العديد من التقارير الإخبارية المصورة والفيتشرات والبروموهات لعرض حصاد شامل لعام 2018 الذي شهد العديد من الإنجازات على كل الأصعدة.

ويأتي هذا الرصد الشامل لحصاد 2018، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية ودور الإعلام في دعم المشروعات القومية، ونشر الوعي الوطني لدى المواطن المصري.

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي عن عودة رمضان صبحي: محتاج مدرب يشيل الصدا اللي طاله

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

صبحي بتروجيت خارج مواجهة الزمالك بسبب سموحة

أول تعليق من هدرسفيلد بعد رحيل رمضان صبحي للأهلي

تحديث جديد على إنستجرام يقلب الأمور رأسا على عقب

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى

انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

الأرصاد: استمرار الطقس البارد على البلاد غدا.. وأمطار ورياح على هذه المناطق

الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو

خطر داهم يهدد كوكب الأرض

بعد تحذير السيسي من الأكل الخاطئ.. برامج الطهي مفتاح حل الأزمة

رمضان صبحي: عدت لنادي الطفولة للفوز ببطولة أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

رئيس جامعة كفر الشيخ لـ صدى البلد: إنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام.. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لدخول الجيش السوري منبج
فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟