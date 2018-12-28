النيل للأخبار تعرض تقارير خاصة عن المشروعات القومية

قالت أميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار، إن القناة سوف تبدأ في إذاعة تقارير خاصة عن أبرز المشروعات القومية التي تم افتتاحها خلال عام 2018 بالإضافة إلى فقرة باسم "قالوا" خاصة بالمسئولين والساسة العرب والأجانب من داخل وخارج مصر لتسجيل شهادتهم فيما يحدث على أرض مصر من حراك يؤثر إيجابيًا في كل القطاعات والمجالات.



وأضافت سالم، أن قناة النيل للأخبار قامت بإنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "بأيد مصرية" الذي يرصد صورًا ونماذج حية للمشروعات التي شهدتها مصر هذا العام وفقرة تسجيلية بعنوان "مشروعك مستقبلك" لنقل التجارب الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وذكرت رئيس قناة النيل للأخبار، أن القناة ستقوم خلال يومي 30-31 ديسمبر الجاري بإذاعة العديد من التقارير الإخبارية المصورة والفيتشرات والبروموهات لعرض حصاد شامل لعام 2018 الذي شهد العديد من الإنجازات على كل الأصعدة.



ويأتي هذا الرصد الشامل لحصاد 2018، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية ودور الإعلام في دعم المشروعات القومية، ونشر الوعي الوطني لدى المواطن المصري.