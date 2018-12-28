آراء المواطنين حول توقعات الأبراج.. فيديو

عرض برنامج "3 ستات" تقديم الإعلامية سالي حماد، ليلي عز العرب وياسمن فهمي، عبر فضائية صدي البلد تقريرا من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين حول إيمانهم بالأبراج.



أكد أحد المواطنين، أنه يقرأ "حظك اليوم" من باب الفضول فقط، ولكنها لا تؤثر على مجرى حياته وتصرفاته اليومية، لأنه لا يؤمن بها.



وأشارت إحدى الفتيات، إلى أن هناك الكثير من السيدات اللاتي يؤمنّ بالأبراج، وتتحول إلى المحرك والمسيطر علي صداقاتهن بالآخرين وارتباطاتهن.