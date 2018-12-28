ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

آراء المواطنين حول توقعات الأبراج.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض برنامج "3 ستات" تقديم الإعلامية سالي حماد، ليلي عز العرب وياسمن فهمي، عبر فضائية صدي البلد تقريرا من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين حول إيمانهم بالأبراج.

أكد أحد المواطنين، أنه يقرأ "حظك اليوم" من باب الفضول فقط، ولكنها لا تؤثر على مجرى حياته وتصرفاته اليومية، لأنه لا يؤمن بها.

وأشارت إحدى الفتيات، إلى أن هناك الكثير من السيدات اللاتي يؤمنّ بالأبراج، وتتحول إلى المحرك والمسيطر علي صداقاتهن بالآخرين وارتباطاتهن.

ترشيحاتنا

سرقة 30 كيلو مشغولات ذهبية من محل مصوغات بالدقهلية

صبحي بتروجيت خارج مواجهة الزمالك بسبب سموحة

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

رمضان صبحي يؤازر الأهلي أمام الداخلية في ستاد بتروسبورت

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة بطنطا

محسن صالح يدعو للصلح بين الأهلى وجماهيره وتركى آل الشيخ

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

حتحوت: الأهلي أنهى ٤ صفقات جديدة

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتقفز 0.50%

الوداد المغربي يجدد مفاوضاته مع مهاجم الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

رئيس جامعة كفر الشيخ لـ صدى البلد: إنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام.. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لدخول الجيش السوري منبج
فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟