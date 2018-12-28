ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمود وحيد يخوض مرانه الأول مع الأهلي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
انتظم محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد للمرة الأولى في مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان وحيد قد ظهر للمرة الأولى أمس في الأهلي بعد الاعلان عن انتقاله رسميا إلي القلعة الحمراء قادما من صفوف مصر المقاصة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء غد السبت ضمن مؤجلات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

ترشيحاتنا

تحديث جديد على إنستجرام يقلب الأمور رأسا على عقب

انقطاع الإنترنت والاتصالات في بعض المدن الأمريكية

بعد تحذير السيسي من الأكل الخاطئ.. برامج الطهي مفتاح حل الأزمة

نوستاليجا البترول .. تعرف على قصة أول قطرة استخرجت من أرض مصر

الأرصاد: استمرار الطقس البارد على البلاد غدا.. وأمطار ورياح على هذه المناطق

الأهلي يعلن ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد 6 أشهر

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو

تعرف على توقعات الأرصاد لسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة .. فيديو

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

سرقة 30 كيلو مشغولات ذهبية من محل مصوغات بالدقهلية

أمريكا تفشل صفقة أسلحة إسرائيلية كرواتية بـ 500 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

رئيس جامعة كفر الشيخ لـ صدى البلد: إنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام.. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لدخول الجيش السوري منبج
فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟