محمود وحيد يخوض مرانه الأول مع الأهلي

انتظم محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد للمرة الأولى في مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان وحيد قد ظهر للمرة الأولى أمس في الأهلي بعد الاعلان عن انتقاله رسميا إلي القلعة الحمراء قادما من صفوف مصر المقاصة.



ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء غد السبت ضمن مؤجلات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.