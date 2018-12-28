شاهد.. وزير الشباب يشجع المشاركين بماراثون زايد واقفا على سيارة

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ماراثون زايد المقام في محافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس والفريق الركن محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية ماراثون زايد الخيرى وأمل أبوشلاح عضو اللجنة المنظمة والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس.



وشجع صبحي الشباب المشارك في الماراثون الخيري وهو واقف علي إحدى العربات لحثهم علي زيادة السرعة وتحقيق مركز متقدم في السباق.



ويأتى انطلاق النسخة الخامسة للماراثون هذا العام، بالتزامن مع الاحتفال بـمرور 100 عام على مولد الشيخ زايد رحمه الله وطيب ثراه.



جدير بالذكر أن ماراثون زايد أقيم لمسافة عشرة كيلومترات بطريق البلاجات مرورا بشارع أم كلثوم وختاما بنادى هيئة قناة السويس بمنطقة حى الشيخ زايد.