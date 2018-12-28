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بين الناس

الصحة تستجيب لاستغاثة أم لإنقاذ ابنها عبر صدى البلد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 06:01 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تم التواصل مع مواطنة استغاثت بوزيرة الصحة لمساعدتها فى إتمام عملية لنجلها حيث ان مخه خارج من الجمجمة وذلك في إستجابة سريعة للمكتب الإعلامي لوزارة الصحة والسكان.

واكد المكتب الإعلامي للوزارة ، أنه تم التواصل مع الحاله وهى حاليا فى مستشفى أطفال مصر وجار عمل اللازم.

استغاثت المواطنة سماح، من سكان محافظة الزقازيق، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأهل الخير والجمعيات الخيرية، المساعدة فى إجراء عملية بالمخ لنجلها.

وقالت فى رسالتها : "ابنى لحظة ما اتولد الأطباء قالولى هيموت ومالوش علاج ولكن ربنا مد في عمره وهو النهاردة عمره 28 يوما ومحتاجين حل فعلا لأن مخه خارج من الجمجمة، ونحن لا حول لنا ولا قوة وعلى قد حالنا انا مش طالبة غير إن ابنى يعيش".

وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم 01222871431.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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