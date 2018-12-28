ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

دراسة لـ مرصد الأزهر تكشف سبل تجنيد داعش للأطفال خلال أيام

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:29 م
صدى البلد
محمد شحتة
يستعد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، لإصدار دراسة مهمة، خلال أيام، يسلط من خلالها الضوء علي الأطفال لدي تنظيم داعش الإرهابي، وكيف استطاع استقطاب الأطفال واستغلالهم لتنفيذ مساعيه.

وتعد الدراسة التي تحمل عنوان "الأطفال في صفوف داعش" هي الثالثة التي يصدرها مرصد الأزهر خلال عام 2018، وتحمل جهد باحثيه في الرصد والتحليل لكل ما يصدره التنظيم الإرهابي حول الأطفال بشكل خاص وكيف صنع منهم إرهابيين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل منسق عام مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، أهمية الدراسة والتي تكشف بشكل تفصيلي متى بدأ التنظيم في استقطاب الأطفال وكيف تم هذا الاستقطاب، وكيف قامت التنظيمات الداعشية في إفريقيا بتجنيد أكثر من 250 ألف طفل، الأمر الذي يعني أن غالبية الأطفال المتضررين من انتشار الإرهاب في العالم هم من الأفارقة.

وأضاف، أن الدراسة تفند مزاعم داعش الإرهابية والأسباب وراء ظهور مصطلح "أشبال الخلافة"، والذي استخدمه التنظيم لترويج العمليات الإرهاب التي اعتمد في تنفيذها علي الأطفال.

ومن المقرر أن تجيب الدراسة بشكل علمي عن تساؤل هام حول كيفية اكتشاف الأسر لميول التطرف لدي أبنائهم وكيفية حمايتهم من الوقوع في براثن التنظيم الإرهابي.
دراسة لـ مرصد الأزهر تكشف سبل تجنيد داعش للأطفال خلال أيام
دراسة لـ مرصد الأزهر تكشف سبل تجنيد داعش للأطفال خلال أيام

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع يتسبب في نزول البلاء

اليوم.. لاسارتي يتسلم مهام عمله رسميا فى الأهلى

لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى

قطار الموت يحصد أرواح أطفال عزبة في الفيوم.. والأهالي: لا نطلب إلا المزلقان.. صور

الزمالك يعلن عن تعاقده مع مهاجم إفريقي سوبر بشرط

إليسا: هكذا حاربت السرطان.. ووالدي أصيب به في المعدة

موجة الطقس السيئ تواصل ضرب سواحل الإسكندرية

البحوث الإسلامية تحدد ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

HSBC أكبر بنوك بريطانيا يسحب استثماراته من إسرائيل

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة عبر تويتر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

الرابع في ماراثون زايد: نسعى لرفع اسم مصر عاليا.. فيديو
شاهد.. وزير الشباب يشجع المشاركين بماراثون زايد واقفا على سيارة
مهند مجدي: مشاركة الأهلي في ماراثون زايد تزيد من قيمته.. فيديو
رفع أول أذان من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة..فيديو
رئيس جامعة كفر الشيخ لـ صدى البلد: إنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟