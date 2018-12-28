ليلي عز العرب: الغرب ينفق أموالا طائلة على خرافات التنجيم

قالت الإعلامية ليلى عز العرب، إن الدول الغربية تنفق أموال طائلة على الخرافات والتنجيم من خلال الكتب والمقالات الإلكترونية، ويهتم الملايين حول العالم بعلم الأبراج وتوافقها، مؤكدة أن هناك ملوكا سابقين كانوا يستعينون بالمنجمين قبل الحروب واتخاذ القرارات الهامة.



وأوضحت ياسمين فهمي خلال تقديمها برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد مع الإعلامية سالي حماد وليلي عز العرب، أن هناك الكثير من المؤمنين بالأبراج الذين يعلقون حياتهم ومصيرهم حول تلك المعتقدات، لافتة إلي أن هناك من يتوهمون المرض لمجرد قراءة أخبار سيئة في "حظك اليوم".



وأشارت سالي حماد، إلى أن بعض الفتيات يرفضن الارتباط الرسمي والزواج من أصحاب الأبراج الغير مناسبة لهم، والتي تمثل كارثة حقيقية داخل المجتمع.