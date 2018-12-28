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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم المعاق العالمي.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:21 م
محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم المعاق العالمي ..صور
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، احتفالية، بمدرسة الليسيه في شارع صلاح سالم، بمناسبة احتفالات يوم المعاق العالمي، والتي نظمها حزب مستقبل وطن، تحت شعار "كلنا واحد.. لست معاقًا مادمت أسمو بذاتى"، بحضور الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب. عادل اللمعي أمين حزب مستقبل وطن.

تضمنت الاحتفالية فقرات غنائية لفرقة كورال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرص محافظ بورسعيد علي التقاط صور تذكارية مع الأطفال.

أكد المحافظ، خلال كلمته بالاحتفالية، أن تواجده وسط ذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة أحد أفضل أيام حياته، وأن بورسعيد استجابت لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان ٢٠١٨ عام ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطوير نادي الحرية للمعاقين، وإنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يوجد في بورسعيد أفضل وأكبر مدرسة للصم والبكم ويتم دعمها باستمرار.

كان محافظ بورسعيد قد شارك في مسيرة تحركت من أمام مدرسة القناة الإعدادية بشارع 23 يوليو حتي مدرسة الليسيه بشارع صلاح سالم، بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة جنبا إلي جنب مع الأصحاب، وحمل المشاركون بالمسيرة علم مصر في المقدمة، بينما تواجد رجال الشرطة والمرور لتأمين المسيرة وتنظيم حركة المرور أثناء سير المسيرة.
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم المعاق العالمي.. صور
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم المعاق العالمي.. صور
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم المعاق العالمي.. صور
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم المعاق العالمي.. صور
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم المعاق العالمي.. صور

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