تعرف على أصل حكاية اليوم العالمي للسينما

تحتفل السينما العالمية بعيدها الـ١٢٣ والذي يصادف اليوم الـ٢٨ من شهر ديسمبر الجاري.



وتعود اصل حكاية اليوم العالمي للسينما لإقامة الأخوين لوميير ، من اهم مخرجي السينما الفرنسية والعالمية ، اول حفل سينمائي امام الجمهور.



أقيم هذا العرض في قاعة مطعم "غراند كافيه" في شارع كابوسين في العاصمة الفرنسية وبلغت سعر تذكرة فرانك واحدا.



ومن يومها سجل هذا اليوم للاحتفال بالسينما العالمية بمختلف لغاتها وثقافاتها.