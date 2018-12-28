ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على أصل حكاية اليوم العالمي للسينما

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تحتفل السينما العالمية بعيدها الـ١٢٣ والذي يصادف اليوم الـ٢٨ من شهر ديسمبر الجاري.

وتعود اصل حكاية اليوم العالمي للسينما لإقامة الأخوين لوميير ، من اهم مخرجي السينما الفرنسية والعالمية ، اول حفل سينمائي امام الجمهور.

أقيم هذا العرض في قاعة مطعم "غراند كافيه" في شارع كابوسين في العاصمة الفرنسية وبلغت سعر تذكرة فرانك واحدا.

ومن يومها سجل هذا اليوم للاحتفال بالسينما العالمية بمختلف لغاتها وثقافاتها.

ترشيحاتنا

موجة الطقس السيئ تواصل ضرب سواحل الإسكندرية

حتحوت: الأهلي أنهى ٤ صفقات جديدة

خطيب الحرم المكي يكشف عن مداخل ومخارج الصدق بالقرآن .. فيديو

ترامب يعلن قطع المساعدات عن ثلاث دول .. تعرف عليها

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتقفز 0.50%

بعد تحذير السيسي من الأكل الخاطئ.. برامج الطهي مفتاح حل الأزمة

شاهد.. زوجة أحمد السقا في جلسة تصوير جديدة

أول تعليق من وزير الخارجية السعودي الجديد على قضية خاشقجي

ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة بطنطا

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

شاهد.. أحدث صورة لـ يارا نعوم

نبيل الحلفاوي عن عودة رمضان صبحي: محتاج مدرب يشيل الصدا اللي طاله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

الرابع في ماراثون زايد: نسعى لرفع اسم مصر عاليا.. فيديو
شاهد.. وزير الشباب يشجع المشاركين بماراثون زايد واقفا على سيارة
مهند مجدي: مشاركة الأهلي في ماراثون زايد تزيد من قيمته.. فيديو
رفع أول أذان من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة..فيديو
رئيس جامعة كفر الشيخ لـ صدى البلد: إنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟