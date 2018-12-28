تدريبات ترفيهية في مران الأهلي الختامي استعدادا لـ الداخلية

خصص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية في مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.



وشهدت الفقرة تبادل الكرة باليد في محاولة من جانب الجهاز الفني لتنويع الوحدات الفنية والتدريبية التي يخضع لها اللاعبون.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء غدٍ، السبت، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس من منافسات الدوري الممتاز.