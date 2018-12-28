الكرملين: بوتين ومجلس الأمن الروسي يرحبون بتوسع سيطرة القوات الحكومية على الأراضي السورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بأعضاء مجلس الأمن الروسي، وبحث معهم الأجندة الاجتماعية الاقتصادية وعددا من القضايا الدولية بما في ذلك الشأن السوري.



وقال بيسكوف -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية- "جنبا إلى جنب، مع أجندة القضايا الاجتماعية الاقتصادية الروسية الداخلية، تم بحث بعض القضايا الدولية أيضا، ومن ضمنها الأوضاع في سوريا".



وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس وأعضاء مجلس الأمن الروسي، قيموا إيجابيا مواصلة تويع الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في سوريا.



وقال "قدم الاجتماع تقييما إيجابيا لمواصلة توسع الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السورية، ودرو هذه العملية في مستقبل التسوية".