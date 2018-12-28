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أخبار العالم

رئيس كوسوفو يوقع حزمة قوانين بتأسيس الجيش

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:32 م
هاشم ثاتشي
هاشم ثاتشي
أ ش أ
أعلن رئيس جمهورية كوسوفو هاشم ثاتشي، اليوم الجمعة، توقيع حزمة من 3 قوانين بتأسيس جيش كامل للجمهورية.

وكتب رئيس كوسوفو -على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- "أُعلمكم بأعلى مسئولية عن الدولة وبكل فخر أنني اليوم وقعت القوانين التي تجعل إنشاء جيش كوسوفو أمرا رسميا".

وقال "شكلنا جيشنا بعد إعلان الاستقلال بـ10 سنوات وبعد 20 عاما من التحرير. كان كل ذلك ممكنا فقط بفضل تضحية العديد من الأجيال، والتي كانت دائما خطا توجيهيا لنا"، مؤكدا أن الجيش سيضمن "أفق أفضل للأجيال الجديدة" من شعب كوسوفو.

وأعلنت كوسوفو، في 2008 انفصالها عن صربيا بدعم من الولايات المتحدة وعواصم غربية، وحصلت منذ ذلك الوقت على اعتراف نحو 115 دولة، لكن صربيا المدعومة من موسكو لم تعترف بتلك الخطوة، كما لم تنجح كوسوفو إلى الآن في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة.

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