عودة 308 مصريين من ليبيا وعبور 442 شاحنة عبر منفذ السلوم

أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 308 مصريين من ليبيا عبر منفذ السلوم البري منهم 255 سافروا بصورة مشروعة و53 بصورة غير مشروعة، وعبور 442 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال نصر - في بيان اليوم الجمعة - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 771 شخصا عبر المنفذ منهم 256 مصريا و515 ليبيا.



وأشار إلى أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 270 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 172 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.