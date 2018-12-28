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أخبار العالم

أول تعليق من وزير الخارجية السعودي الجديد على قضية خاشقجي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:21 م
وزير الخارجية اللسعودي
وزير الخارجية اللسعودي ابراهيم العساف
رحيم يسري
قال وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف إن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول في قنصلية بلاده باسطنبول "لا تسبب أزمة" في المملك العربية السعودية، وذلك في أول تصريح له بعد توليه المنصب الجديد.

وأضاف العساف في تصريح لوكالة "فرانس برس" الفرنسية "قضية خاشقجي أحزنتنا جميعا .. لكن بشكل عام نحن لا نمر بأزمة.. لكننا في مرحلة تغيير"، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف العساف أن الوزير السابق عادل الجبير مثل المملكة العربية السعودية وسيواصل تمثيلها بعد تعيينه وزير الدولة للشئون الخارجية، قائلا "نحن نكمل بعضنا البعض".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس، تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية.

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