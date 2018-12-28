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أخبار البلد

تعرف على خدمات المحليات التى يقدمها البريد بداية من اليوم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:23 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
طلبات ترميم العقارات والحفر والحصول علي وحدات سكنية

ترخيص تأجير شواطئ وطلب معاينة عقار آيل للسقوط

سداد مخالفات اشغال الطرق وطلب استخراج شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم

إدخال المرافق للمباني القديمة وطلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات

ترخيص محال "تجاري أو صناعي"

بدء التطبيق بالإسكندرية كمرحلة أولى

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