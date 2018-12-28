تعرف على خدمات المحليات التى يقدمها البريد بداية من اليوم

طلبات ترميم العقارات والحفر والحصول علي وحدات سكنية
ترخيص تأجير شواطئ وطلب معاينة عقار آيل للسقوط
سداد مخالفات اشغال الطرق وطلب استخراج شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم
إدخال المرافق للمباني القديمة وطلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات
ترخيص محال "تجاري أو صناعي"
بدء التطبيق بالإسكندرية كمرحلة أولى
ترخيص تأجير شواطئ وطلب معاينة عقار آيل للسقوط
سداد مخالفات اشغال الطرق وطلب استخراج شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم
إدخال المرافق للمباني القديمة وطلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات
ترخيص محال "تجاري أو صناعي"
بدء التطبيق بالإسكندرية كمرحلة أولى