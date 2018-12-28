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رياضة

رمضان صبحي .. عودة ابن النادي بعد رحلة احتراف بلا نتيجة.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
نور عادل
عاد من جديد ليستحوذ على قلوب مشجعي النادي الأهلي في لحظات بزوغه وتألقه، ولعنته وقتما رغب في تحقيق حلم الاحتراف الذي يراود كافة لاعبي الدوري المصري.

عاد من كانت الجماهير الحمراء تتغنى بتصرفاته وبمراوغاته داخل المستطيل الأخضر وتلقبه بـ"ابن النادي"، ولكن في آخر أيامه بالقلعة الحمراء لقبته بـ"المتمرد" معللة أنه كان يتمرد على إدارة النادي آنذاك وذلك من أجل تحقيق حلم الاحتراف.

نجح النادي الأهلي اليوم الجمعة في أن يتمم صفقة استعارة "ابنه" رمضان صبحي من نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 6 أشهر مقابل 800 مليون جنيه إسترليني في صفقة يرى البعض أن الأهلي في حاجة إليها خاصة وأن الأهلي يعاني في جانب غياب الحلول الهجومية خلال الفترة الماضية.

بزغ نجم "ابو التفانين حدوتة"، مع النادي الأحمر وهو يبلغ من العمر 16 عام، وذلك حينما شارك في الدورة الرباعية للدوري المصري موسم 2013-2014 تحت قيادة المدرب فتحي مبروك وكان برفقته الثنائي محمود حسن تريزيجيه وكريم بامبو.

يتعلق رمضان صبحي في أذهان الكثير من مشجعي القلعة الحمراء، خاصة لقطة وقوفه على الكرة في مباراة السوبر المصري أمام غريم الأهلي التقليدي الزمالك وهي اللقطة التي تلقى بسببها مدح الجماهير، وانتقادات عنيفة من داخل الفريق وخارجه من الوسط الرياضي.

خاض رمضان صبحي مع النادي الأهلي قبل رحلة احترافه 87 مباراة في كل البطولات بين الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وساهم في تتويج الأهلي بلقبي الدوري المصري لمواسم 2013\2014 و 2015-2016،وكأس السوبر عامي 2014 و2015، والكونفدرالية الأفريقية عام 2014.

وعلى الصعيد الاحترافي فلم تكن تجربة رمضان صبحي تتسم بالنجاح على الإطلاق على الرغم من أنه يشارك في أقوى دوري في العالم إلا أنه لم يستطع أن يثبت ذاته وسط الفرق التي لعب باسمها حيث بدأت رحلته مع فريق ستوك سيتي والذي ضم رمضان مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني عام 2016، ولعب 46 مباراة مع ستوك سيتى خلال موسمين فى مختلف المسابقات وسجل خلال تلك المباريات 3 أهداف فقط وصناعة مثلها، كما حصل على 4 بطاقات صفراء.

وبعد هبوط ستوك سيتي فر هاربًا "أبو التفانين حدوته" من التشامبيون شيب ليعود من جديد إلى البريمرليج عن طريق فريق هدرسفيلد يونيو 2018 مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني ولكنه فشل مرة أخرى في إثبات ذاته حيث شارك في 4 مباريات فقط ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

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