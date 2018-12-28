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فن

إليسا: روتانا عرضت علاجى من السرطان على نفقتها.. وحزنت بسبب حذف أغنياتي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
سعيد فراج
قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عرضت عليها العلاج من السرطان في الخارج على نفقة الشركة الخاصة، موجهة لهم التحية على موقفهم هذا.

وأشارت إليسا خلال حلقتها أمس الخميس مع الإعلامي اللبناني مارسي غانم، ببرنامجه «صار الوقت» عبر قناة MTV اللبنانية، إلى أنها "شعرت بالحزن عندما تلقت خبر قيام روتانا بحذف أغنياتها من على يوتيوب"، لافتة إلى أن الأمر لم يتم لاحقًا، وأن علاقتها جيدة مع الشركة في الوقت الحالي.

وحول علاقاتها في الوسط الفني، وصفت إليسا هذه العلاقات بالمعارف ولم تصل إلى الصداقة، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون صداقاتها من خارج الوسط الفني.

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