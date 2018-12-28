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ثقافة

فنانة تشكيلية صربية: ملتقى الأقصر فرصة حقيقية للتبادل الثقافى.. فيديو وصور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
قالت جيلينا تمبيورك، فنانة تشكيلية من صربيا، إن ملتقى الاقصر للتصوير والذى شاركت فى دورته الحادية عشر هذا العام وانتهت فعالياته اليوم، كان بمثابة نقطة لالتقاء ثقافى وتواصل مع خبرات مختلفة من دول شتى وانه لا يتوقف دوره على الأعمال الإبداعية فقط .

وأضافت لـ "صدى البلد" أن الاقصر مدينة جميلة بكل المقاييس وأنها عندما تعود لبلادها سوف تنقل هذا الانطباع لأهلها وذويها لمصر تستحق فعلا الزيارة مرات ومرات .

واكدت أن ملتقى الاقصر هذا العام كان ثريا فى إبداعاته وتنوعه وأنها على المستوى الشخصى استفادت الكثير فيه .

وقالت انها اول مرة تأتي الى مصر ولكنها ليست الأخيرة فهى تحرص على المجيء إلى مصر مرات ومرات أخرى للاستمتاع بجمال طبيعتها وطيبة شعبها.

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