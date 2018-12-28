اعتقال شخص حاول الاعتداء على نتنياهو بحقائب ملغومة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شخصا وصل إلى الباب الخاص بمنزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قيسارية وقالت إنه أراد الاعتداء عليه، وأنه يمتلك حقائب ملغومة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن حراسا في الموقع أوقفوا الرجل لحين وصول الشرطة، وبعد الفحص من قبل المتخصصين في المتفجرات، زال الخطر.



وقالت الشرطة إنها تنوي تمديد اعتقاله وفحص قواه العقلية.

