النواوي: عادة تبادل الأطعمة بين الجيران من الدين.. فيديو

قال الداعية الشاب إسلام النواوي، إن مجتمع المسلمين متآلف متحاب، يلجأ كل أفراده إلى ما يقربهم ويوثق العلاقات بينهم، مشيرا إلى أن عادة تبادل الأطعمة التي تعد داخل البيوت بين الجيران مهمة ومن الدين، مضيفًأ: سيسأل يوم القيامة "لم بت شبعا وجارك جوعان".



وأضاف النواوي خلال لقائه على فضائية "النهار" أن في هذه التوجيهات النبوية يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التلاحم والترابط بين الأسر وعلى شعور الغني بالفقير، فلا يصح أن يشم الجار رائحة الطعام الشهي عند جاره ولا يأكل منه ولو القليل، ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يُوصي بالجيران دائمًا، فهم أقرب الناس إلينا، وأكثرهم ملاصقة لنا.



وتابع: رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: "إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف".







