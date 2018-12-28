مدرس بـ فنون جميلة المنيا يكشف كواليس مسابقة العاصمة الإدارية..صور

قال الدكتور ضياء عوض أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، عضو فريق شباب المعماريين الفائز بالجائزة الأولى بالمسابقة التي نظمتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ان المسابقة تعتبر الأولى من نوعها لشباب المعماريين لتصميم 8 ميادين عامة بالعاصمة الجديدة، بهدف مشاركة الشباب بإبداعاتهم وتخيلاتهم في هذا المشروع الكبير بما يتماشى مع رؤية العصر وهوية مصر وعاصمتها الجديدة إلى جانب تحقيق قيمة جمالية للمشروع.



وأوضح الدكتور ضياء أن مسابقة العاصمة الإدارية تم الإعلان عنها منذ 3 أشهر من خلال شركة العاصمة الإدارية على مستوى الجمهورية، حيث سحب ملف التقديم 52 شركة وفريق عمل بينما بلغ عدد المتقدمين الفعليين 23 شركة وكل شركة تضم فريق عمل يضم مهندسين معماريين وفنانين تشكيليين.



وأشار إلى أن وفد جامعة المنيا، ضم كلا من الدكتور وليد عبد الهادي شورى أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا قائدا للفريق، والدكتور أحمد السباعي أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة والدكتور ضياء عوض استاذ النحت بكلية الفنون الجميله والدكتور محمود عبد الرؤوف استاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة.



وأضاف أن العمل جاء معبرا عن روح العصر بأداء معاصر وتكنولوجي، حيث استمر العمل به لمدة أكثر من 70 يوما ، ورُوعي في التصميم بأن يكون سهل التنفيذ وغير مكلف ويعتمد على التكنولوجيا، حيث تم تصميم 8 ميادين بالعاصمة الإدارية عبارة عن تصميم لاند مارك للتماثيل تتناسب مع هوية كل ميدان باحياء بالعاصمة منها الحى الحكومى والسكنى والمالى والدبلوماسى بحيث كل تصميم يتناسب مع المحيط الموجود به العمل من خلال توزيع المساحات الخضراء ولاند سكيب والاضاءات والمياه ومساحة كل ميدان لإخراج مشروع متكامل يتوافق مع كل الاتجاهات والأفكار والحضارة المصرية العريقة على مر العصور وحتى العصر الحديث.



وأوضح الدكتور ضياء، أن لجنة التحكيم المسؤولة عن المسابقة ضمت الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور أحمد شريف رئيس قسم العمارة بالجامعة الأمريكية، والدكتور أحمد عطا أستاذ العمارة بالفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والدكتور محمد العلاوي أستاذ النحت بفنون حلوان، والدكتورة سحر عطية أستاذ العمارة بهندسة القاهرة، واللواء أشرف فطين ممثلًا عن العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.