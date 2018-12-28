67.7 مليار جنيه زيادة في سيولة البورصة بنهاية نوفمبر

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى، بقيمة 67.763 مليار جنيه، ليسجل 373.105 مليار جنيه مقابل 305.343 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، من العام الماضى بنسبة ارتفاع 22%.



أوضح تقرير البورصة ارتفاع معدلات السيولة بالبورصة المصرية داخل المقصورة خلال نفس الفترة، بنسبة 28%، لتسجل 348.838 مليار جنيه مقابل 273.413 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، بفارق 75.425 مليار جنيه.



أشار التقرير إلى تراجع قيم التداول للأسهم غير المقيدة خارج المقصورة بقيمة 7 مليارات و 329 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مسجلة 23.920 مليار جنيه مقابل 31.249 مليار جينه خلال الفترة المناظرة، بنسبة تراجع 23%.



وبحسب التقرير، سجلت قيم التداول ببورصة النيل تراجعا بنسبة 49% مسجلة 312.225 مليون جنيه مقابل 615.303 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.