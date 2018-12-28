ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

67.7 مليار جنيه زيادة في سيولة البورصة بنهاية نوفمبر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:44 م
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى، بقيمة 67.763 مليار جنيه، ليسجل 373.105 مليار جنيه مقابل 305.343 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، من العام الماضى بنسبة ارتفاع 22%.

أوضح تقرير البورصة ارتفاع معدلات السيولة بالبورصة المصرية داخل المقصورة خلال نفس الفترة، بنسبة 28%، لتسجل 348.838 مليار جنيه مقابل 273.413 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، بفارق 75.425 مليار جنيه.

أشار التقرير إلى تراجع قيم التداول للأسهم غير المقيدة خارج المقصورة بقيمة 7 مليارات و 329 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مسجلة 23.920 مليار جنيه مقابل 31.249 مليار جينه خلال الفترة المناظرة، بنسبة تراجع 23%.

وبحسب التقرير، سجلت قيم التداول ببورصة النيل تراجعا بنسبة 49% مسجلة 312.225 مليون جنيه مقابل 615.303 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ترشيحاتنا

سرقة 30 كيلو مشغولات ذهبية من محل مصوغات بالدقهلية

ترامب يعلن قطع المساعدات عن ثلاث دول .. تعرف عليها

ريال مدريد يحسم أول صفقة شتوية

محسن صالح يدعو للصلح بين الأهلى وجماهيره وتركى آل الشيخ

الأرصاد: استمرار الطقس البارد على البلاد غدا.. وأمطار ورياح على هذه المناطق

نجم إنبى ليس الأول ولن يكون الأخير.. خبراء: ميثاق شرف لا يكفى بتعاقدات الميركاتو

ضبط صاحب ورشة وعامل كونا عصابة لتقطيع السيارات المسروقة

أول تعليق من هدرسفيلد بعد رحيل رمضان صبحي للأهلي

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سعيد عبد الغنى

الوداد المغربي يجدد مفاوضاته مع مهاجم الزمالك

أول إجراء من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

أسامة خليل: لا يوجد ميثاق شرف بين الأهلى والزمالك والأندية مهددة بالانقراض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. بث مباشر
فنانة تشكيلية صربية: ملتقى الأقصر فرصة حقيقية للتبادل الثقافى.. فيديو وصور
عضو عليا ماراثون زايد: الإسماعيلية بأكملها شاركت في الحدث..فيديو
الرابع في ماراثون زايد: نسعى لرفع اسم مصر عاليا.. فيديو
شاهد.. وزير الشباب يشجع المشاركين بماراثون زايد واقفا على سيارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟