عبد الغفار يستعرض نتائج التعاون الأوروبي لدعم التعليم العالي

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا من د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات الدولية حول نتائج التعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالى فى مصر "ايراسموس +" خلال الفترة من 2015 إلى 2018.



أشار التقرير إلى أنه فى مجال التعاون فى التنقل الأكاديمى الدولى المعتمد الذى يتيح التنقل على المدى القصير إلى أوروبا للطلاب والباحثين والموظفين؛ ارتفعت قيمة المنحة المقدمة إلى مصر إلى أعلى قيمة فى 2018 بما يعادل 4.410.798 مليون يورو، وزادت مشاركة الطلاب والموظفين (من وإلى مصر) فى عام 2018 مقارنة بالثلاث سنوات الأولى من البرنامج.



وفى مجال المنح الدراسية التى يمولها الاتحاد الأوروبي لطلاب الماجستير تم تمويل 33 منحة فى عام 2015، و 27 منحة فى عام 2016، و 38 منحة فى عام 2017، أما فيما يخص زمالات الدكتوراه فقد تم تقديم إجمالى 5 منح حتى عام 2017.



وفيما يخص التعاون فى بناء القدرات فى مجال التعليم العالى تعتبر مصر من أعلى الدول فى جنوب البحر المتوسط التى شاركت فى مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاث أعوام الماضية، وذلك فى مجالات متعددة، حيث تم قبول 5 مشاريع فى مجال التجارة الهندسية، و3 مشاريع فى تدريب المعلمين، وتعليم العلوم، والصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات وصيد الأسماك، والثقافة والتعليم والشباب، والعمل المناخى والعلوم والتكنولوجيا، وأيضا تم قبول مشروع واحد فى كل من العدالة والشئون الداخلية وحقوق المواطنين، والمساواة، والوصول، والديمقراطية، وإدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية، والمناطق والتنمية المحلية.



وأضاف التقرير أن هذه المشروعات تمت بالتعاون مع 22 مؤسسة مصرية تشمل عددا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية خلال الأعوام من 2014 إلى 2018.



أوضح التقرير أن مشاركة مصر فى مشروعات البرنامج خلال الأعوام الثلاث الماضية جاءت كالتالى: تم تقديم 41 مقترحا يشمل مصر فى عام 2015، تم اختيار 10 منها، تقوم مصر بالتنسيق فى مشروعين والمشاركة فى 40 مشروعا آخر من بينهم، وفى 2016 تم تقديم 47 مقترح يشمل مصر، وتم اختيار 8 منها، تقوم مصر بالتنسيق فى مشروعين والمشاركة فى 35 مشروع آخر، وفى عام 2017 تم تقديم 43 مقترح يشمل مصر، واختيار 8 منها وتشارك مصر فى 36 مشروعا من المشاريع الأخرى.



جدير بالذكر أن المكتب الوطنى لبرنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالى فى مصر "تمبس" قد تم تغيير اسمه إلى مكتب برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالى " برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالى "إيراسموس +" بموجب القرار الوزارى رقم 1603 بتاريخ 21/5/2014 ويقوم البرنامج بتمويل عدد من المشروعات المشتركة والهيكلية فى إطار المساهمة فى تطوير وإصلاح أنظمة التعليم العالى فى الدول الشريكة فى البرنامج لتعزيز قدرتها على ملاءمة سوق العمل والمجتمع ككل، فى مجالات نظم التأهيل، وآليات ضمان الجودة.