ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أمنية غريبة لفرج عامر بعد إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
عبدالله هشام
فاجأ فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتمنيه استمرار فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز مؤكدا انه اعطى للبطولة طعما جديدا.

ورغم ان فريق سموحة ينافس علي اللقب الا ان فرج عامر، يري ان بيراميدز اعطى للدوري المصري روحا جديدة متمنيا الا يختفي الفريق بعد رحيل المستشار تركي ال الشيخ عن منصبه كوزير لهيئة الرياضة في السعودية.

وغرد عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "تركي آل الشيخ اكيد ترك بصمة في الرياضة المصرية اتمنى ألا يختفي فريق بيراميدز لانه اعطى روحا للدوري المصري".

جدير بالذكر ان المستشار تركي ال الشيخ رحل عن منصبه كوزير لهيئة الرياضة في المملكه العربية السعودية بأوامر ملكية.
أمنية غريبة لفرج عامر بعد إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه

ترشيحاتنا

موجة الطقس السيئ تواصل ضرب سواحل الإسكندرية

12 قضية هزت الرأي العام بالجيزة في 2018.. الزيت الإسرائيلي وقربان الجن واغتصاب فاطمة وميادة الأبرز

تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

شاهد.. أحدث صورة لـ يارا نعوم

مقتل طالب بسبب نص جنيه بالعمرانية

الأهلي يعلن ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد 6 أشهر

لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع

موجز الفن.. خناقة محمد رمضان وبشرى.. وهنا شيحا أمام السيسي بفستان زفاف

البحوث الإسلامية تحدد ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

انقطاع الإنترنت والاتصالات في بعض المدن الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. بث مباشر
فنانة تشكيلية صربية: ملتقى الأقصر فرصة حقيقية للتبادل الثقافى.. فيديو وصور
عضو عليا ماراثون زايد: الإسماعيلية بأكملها شاركت في الحدث..فيديو
الرابع في ماراثون زايد: نسعى لرفع اسم مصر عاليا.. فيديو
شاهد.. وزير الشباب يشجع المشاركين بماراثون زايد واقفا على سيارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟