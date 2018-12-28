أمنية غريبة لفرج عامر بعد إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه

فاجأ فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتمنيه استمرار فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز مؤكدا انه اعطى للبطولة طعما جديدا.



ورغم ان فريق سموحة ينافس علي اللقب الا ان فرج عامر، يري ان بيراميدز اعطى للدوري المصري روحا جديدة متمنيا الا يختفي الفريق بعد رحيل المستشار تركي ال الشيخ عن منصبه كوزير لهيئة الرياضة في السعودية.



وغرد عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "تركي آل الشيخ اكيد ترك بصمة في الرياضة المصرية اتمنى ألا يختفي فريق بيراميدز لانه اعطى روحا للدوري المصري".



جدير بالذكر ان المستشار تركي ال الشيخ رحل عن منصبه كوزير لهيئة الرياضة في المملكه العربية السعودية بأوامر ملكية.