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ديني

أبناء الأزهر يطالبون الطيب بالتدخل بعد رفض تعيينهم بجامعة العريش

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
أعلنت جامعة العريش، منذ أيام، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس "من معيد إلي أستاذ"، وتقدم عدد من أبناء الأزهر الشريف لكن بعد سفرهم عشرات الكيلو مترات إلى العريش، فوجئوا برفض الأمن دخولهم بدون سبب.

غضب عدد كبير من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من أبناء الأزهر الشريف، بعد رفض جامعة العريش اختيار أي خريج أزهري كعضو هيئة تدريس داخل الجامعة، دون تقديم أسباب واضحة عن سبب رفض الأزاهرة من تعيينهم داخل الجامعة.

في هذا السياق يقول الدكتور محمد رمضان أحمد عطية حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير والليسانس من جامعة الأزهر، إنه قرأ إعلان جامعة العريش لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، مرافقًا لزوجته التي تعمل طبيبة هناك، فأتى إلي مصر مسرعا وترك زوجته وأبناءه لأداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وجهز الأوراق والشهادات المطلوبة.

وأضاف رمضان لـ صدى البلد: "بعد أن سافرت لمدينة العريش سألني موظف الأمن؛ أنت خريج جامعة إيه؟ قلت له جامعة الأزهر فمنعنى من الدخول وسمح لغيري من خريجي الجامعات الأخرى، وبعد محاولات ونقاش طويل مع الموظف سمح لي أن أدخل مع موظف من الأمن لأتأكد من أن خريجي جامعة الأزهر لا تقبل اللجنة منهم المستندات المطلوبة وبعد الانتظار لأكثر من ساعتين حتى أتأكد من الموظف المسئول عن استلام الأوراق أن خريجي الأزهر لا تقبل مستنداتهم ورفض الاستلام، قلت له ممكن أقدم ولجنة الفرز تحكم بما تريد قال لا أستطيع أن أستلم منك الأوراق".

وتضيف الدكتورة فاطمة عبداللطيف عبد العال، حاصلة على ماجستير ودكتوراه في الفلسفة: "سافرت لمدة يوم كامل من أسيوط إلى العريش، ولما وصلت وجدت سوء معاملة واستهزاء من الناس بخريجي الأزهر، قالوا "لا نقبلكم تدخلوا عندنا أصلا".

أضافت: "لم أكن الوحيدة التي تقدمت بل كان هناك العديد من الزملاء الحاصلين على الدكتوراه من الأزهر في تخصصات علمية في الإعلان، كانوا في غاية الأسف مما يسمعونه وحرروا محاضر في قسم الشرطة، خاصة وأن الجامعة لم تحدد الشروط في الإعلان وإنما تركوا الاعلان مفتوح".

وتابعت: "ما حدث إهانة كبيرة، ضياع جهد ماديا، ولما حضر رئيس جامعة العريش قال إنه غير مسموح تعيين الأزهريين، لكن خرج علينا مرة أخرى يشترط للتعيين يكون الماجستير والدكتوراه من جامعة غير جامعة الأزهر.

ووجه عدد كبير من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من أبناء الأزهر الشريف رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي ئيس جامعة الأزهر بالتدخل تجاه ما وجدوه من إهانة في المعاملة ورفض بدون سبب لاختيارهم كأعضاء هيئة التدريس رغم اختيار أبناء الجامعات الأخرى.

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