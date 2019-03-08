في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

مائة عام مرت على ثورة 1919 التي قادها الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني بعد أن قام الاحتلال بالسيطرة على الحكومة المصرية وتسخير المصريين للعمل غير العسكري بالجيش البريطاني عن طريق الجلد واستخدام القوة وفرض الضرائب على المصريين لتمويل الجيش البريطاني والاستيلاء على أراضي ومباني الحكومة المصرية لاستخدامها في الأغراض العسكرية البريطانية.



وجاءت شرارة ثورة 1919 بعد مشروع "وليم برونييت" مستشار دار الحماية البريطانية في نوفمبر 1918 والذي تضمن تعديلات سياسية لنظام الحكم في مصر لتخدم الاحتلال البريطاني بعد أن اقترح أن تكون الحكومة المصرية ملكية مقيدة برئاسة سلطان وراثي ووزراء معينين من قبله والذي لقي معارضة من رشدي باشا رئيس وزارء مصر مهددًا باستقالته والذي لقي أيضًا رفضا من نقابة المحامين لمساسه باستقلال القضاء وأشاع المقترح بين الشعب المصري والذي أدرك بخطورة المقترح.



وسافر وفد من المصريين إلى باريس بقيادة سعد باشا زغلول لعرض القضية المصرية بعد انتهاء الحرب العسكرية وانتصار الحلفاء على ألمانيا ودول الوسط وتركيا ولكن سيطر على المؤتمر تصادم المبادئ المثالية مع التطبيق الفعلي بعد أن أقدمت بريطانيا على عرقلة وصول رأي مصر إلى المجتمع الدولي وحددت الحكومة البريطانية عناصر لعرض قضية مصر خلال مؤتمر الصلح وإبعاد سعد زغلول ورفاقه عن عرض القضية.



مما دعا زغلول ورفاقه بالقيام بدعاية واسعة محورها مهاجمة الحماية منعا لاستمرارها بعد انتهاء الحرب ، مما وضع السلطان في حيرة ما بين تأييد رئيس الوزراء ووفد مصر برئاسة سعد زغلول فيغضب الإنجليز إما أن يغضب رئيس الحكومة ووفد مصر فيغضبهم ويغضب الشعب المصري ، واستقالت وزارة رشدي باشا وظلت مصر بدون وزراء لمدة 3 أشهر وفي 8 مارس 1919 أقدمت السلطات البريطانية في مصر على اعتقال سعد زغلول و محمد محمود و حمد الباسل وإسماعيل صدقي ونفيهم إلى جزيرة مالطة.



بينما حل علي شعراوي وكيل الوفد محل سعد زغلول وشاع خبر اعتقال سعد زغلول ورفاقه بين الشعب المصري مما جعل الشعب يثور حيث شهدت البلاد موجة من الإضرابات وكان أولها إضراب المدارس العليا وعمال الترام ومدارس الأزهر والمحامون وخرجت المظاهرات في مختلف محافظات مصر.





دور محافظة أسيوط

وفي هذا التقرير نتحدث عن محافظة أسيوط ودورها وتفاعلها مع ثورة 1919 بعد ورود نبأ اعتقال سعد زغلول ورفاقه إلى أهالي أسيوط في 10 مارس 1919 خرجت حركة سلمية واضرب طلاب مدارس الأمريكان وإخوان ويصا والمدرسة الثانوية ومعهد أسيوط الديني وبعض المدارس الأخرى وقامت الهيئات بإرسال برقيات إلى القاهرة احتجاجا على اعتقال سعد زغلول ورفاقه وقامت السلطة الحاكمة بالقبض على بعض الأشخاص بأسيوط بتهمة التحريض والإثارة.





وقام الشيخ محمود أبو العيون ابن مركز ديروط بتهديد المسئولين وبعض المواطنين الذين حرصت السلطة على استقطابهم لإبداء الاعتراضات على مطالب الثورة وأصبحوا عملاء للسلطة وخرجت الحركات الفدائية السلمية في مظاهرات لمدة 4 أيام مما دعا القائد واطسن في القاهرة بمنع المظاهرات حيث طلب من مدير مديرية أسيوط قيام قوات البوليس بمنع المظاهرات والذي قام بعقد اجتماع بحضور كوبريل مفتش الداخلية ومصطفى بك خيري وكيل المديرية وعابدين بك فريد حكمدار البوليس ومحمد كامل مأمور البندر والذي أوضح خلال الاجتماع ضعف قوة البندر العسكرية في مواجهة المظاهرات وتفريقها بأسيوط.





قطار ديروط

وفي 18 مارس قام ثوار أسيوط بقتل 3 ضباط و5 جنود انجليز خلال استقلالهم قطار بديروط وكان من بينهم القائم مقام بوب بك مفتش السجون في الوجه القبلي والميجر جارفي والملازم ويلي وشاع نبأ حادث قطار أسيوط مما جعل " بروميت ستيوارت " ممثل من وزارة الداخلية يذهب إلى أسيوط وأخبره " الليفاتنت دافيز " ان الوضع في أسيوط مستقر ولكن في حاجة إلى إمدادات بالأسلحة والمؤن ووصلت الى أسيوط ذهبية قادمة من الأقصر تضم مجموعة من السيدات والضباط الأوروبيين وذهبوا الى معسكر وظلوا فيه حتى بدأ الهجوم على مدينة أسيوط.



حيث قام الأهالي بالهجوم المسلح على قوات الاحتلال في ديروط وزاد الوضع خطورة وهاج الأهالي السيارات الدورية لقوات الاحتلال وشهدت أسيوط هجمات متتالية على وسائل المواصلات وأصبحت حياة قوات الاحتلال بأسيوط في خطر حتى أمر كوويل بنقل جميع العائلات الأوروبية إلى المدرسة الأميرية وسرعان ما شاع بأن البدو المقيمين خارج أسيوط يتوافدون على مديرية أسيوط.



ترعة الإبراهيمية

وذهب الكولونيل قائد قوات الاحتلال إلى ترعة الإبراهيمية حيث شاهد زحامًا من الأهالي في الضفة الشرقية لنهر النيل بالقرب من قرية الواسطى يستعدون للهجوم والوصول إلى الضفة الغربية للزحف إلى مدينة أسيوط فأمر جنوده بنصب المدافع في مدخل القناطر وأطلق القذائف على الثوار حتى تراجعوا وقام قوات الاحتلال بسحب مدفعيتهم إلى حديقة الري ولم تتوقف هجمات الثوار بأسيوط على المعسكرات البريطانية في مختلف أنحاء أسيوط والذي اضطر جنود الاحتلال بالتحصن في مناطق دفاعية ولكن نجح ثوار أسيوط من اقتحام هذه التحصينات وقاموا بقطع الاتصالات بين جنود الاحتلال وإدارتهم قبل أن تصل إليهم الإمدادات.



وأرسل قيادات الاحتلال البريطاني طائرتين لاسيوط محملتين بـ 3 مدافع و10 الاف صنف من المعدات وقامت القوات البريطانية بمهاجمة القرى والمنازل وطالبت الرجال بمغادرة منازلهم للبحث عن الأسلحة التي يستخدمها الثوار.



وقام الجنرال هولستون بإصدار قرارات لمعاقبة الثوار ومنها اعتقال 400 شخص لاتهامهم بإحداث الثورة وزادت سطوة قوات الاحتلال والاعتداء على النساء وقتل من يتصدى لهم وصدرت الأحكام العسكرية على عدد كبير من الثوار بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم كما قضت محكمة أسيوط بإعدام 92 متهما في أحداث قطار ديروط.



وكانت ثورة 1919 رسخت بين أبناء أسيوط الوقوف صفا واحد ضد العدوان والاحتلال والحفاظ على الكرامة والعرض خاصة بعد محاولة الإنجليز استقطاب الأقباط وقاموا بإرسال تقارير بان الاقباط هم ضحية الثوار وهذا ما ثبت عكسه موقف شعب أسيوط أقباط ومسلمين ضد الاحتلال البريطاني، وكان لموقع أسيوط الجغرافي بين جبلين مصدر مهم لجلب الأسلحة من العرب الموجودين بتلك المناطق عن طريق التهريب بالطرق الداخلية.

