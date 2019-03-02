ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسؤول ليبي لصدى البلد: قطر وتركيا أرسلتا سفنا وطائرات لدعم الإرهابيين بالسلاح

السبت 02/مارس/2019 - 06:08 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشف الكاتب الصحفي والمسئول الليبي ناصر الدعيسي مدير التعاون الدولي في وزارة الإعلام والثقافة في بنغازي، أن كلًّا من قطر وتركيا كانتا تدعمان الجماعات الإرهابية في المدن الليبية، لافتًا إلى أنه تم ضبط سفن وطائرات تحمل السلاح والذخيرة للمتطرفين في ليبيا، لقتال القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك بدعم من الدول المذكورة.

وأشار الدعيسي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن هناك دولا كثيرة جرت الأحداث فى ليبيا لمصلحتها، خاصة بريطانيا وتركيا وقطر، وذلك من خلال دعمهم للجماعات المتطرفة فى ليبيا.

وأوضح أن الجيش الليبي، استطاع أن يمنع ويقطع تلك المساعدات قبل أن تصل للجماعات المتطرفة بمحافظات الليبية لتغذية أهدافهم في هدم الدولة ونشر الفوضى بها. 

موضوعات متعلقة

«الجيش الليبي» يفضح دعم وتمويل قطر للإرهاب داخل الأراضي الليبية.. الدوحة استغلت السودان فى نقل السلاح للمتطرفين.. وسخرت كل إمكاناتها للنيل من مصر.. فيديو

المتحدث باسم الجيش الليبي لـ"صدى البلد": قطر كانت تسعى لإنشاء "جيش" من الإرهابيين لضرب مصر.. وسيطرنا على 90% من الأراضي الليبية

نيوزويك: يد قطر الآثمة فى ليبيا تستمر فى دعم الارهاب

الجيش الليبي يرحب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 2018

ترشيحاتنا

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

ضبط 73 ألف قضية سرقة كهرباء بقيمة 47 مليون جنيه

ساليف كوليبالي لجماهير الأهلي: اشتقت لكم جميعا

ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

هاري كين ينصب نفسه هدافًا لـ ديربات شمال لندن بـ 9 أهداف

التحقيقات تكشف سبب قتل عاطل لشقيقة زوجته وطعن ابنته فى أوسيم

طائرة أمريكية تخترق ناطحة سحاب بولاية فلوريدا

شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

انهيار أرضي خطير قرب الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

جريمة ال ٦٠ دقيقة.. كيف قتل طبيب كفر الشيخ زوجته وأطفاله الثلاثة وقصة كفاح المجني عليها مع زوجها ..صور

وحدة ميدو يهرب من فخ الهزيمة أمام الباطن ويقتنص تعادلا في الوقت القاتل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

الإهمال للركب في مستشفى الواسطي.. الصرف يغرق غرف التعقيم وعمال النظافة بدرجة أطباء

زحام كبير على حملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

فيديو

القومي للكبد: عضو لا يتعدى كيلو ونصف ينقي جسم الإنسان بأكمله..فيديو
فيديوجراف| غسيل اليدين هوس لدى ترامب.. وتقليعة عند مذيع فوكس نيوز
رحمة بحري: INBOX يناقش صناديق شبابية منها الصحة والفن
شاهد.. 100 حريق تلتهم غابات أستراليا وسكان فيكتوريا يهربون من منازلهم
ضبط 636 متهما في مداهمة 72 بؤرة إجرامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟