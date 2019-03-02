مسؤول ليبي لصدى البلد: قطر وتركيا أرسلتا سفنا وطائرات لدعم الإرهابيين بالسلاح

كشف الكاتب الصحفي والمسئول الليبي ناصر الدعيسي مدير التعاون الدولي في وزارة الإعلام والثقافة في بنغازي، أن كلًّا من قطر وتركيا كانتا تدعمان الجماعات الإرهابية في المدن الليبية، لافتًا إلى أنه تم ضبط سفن وطائرات تحمل السلاح والذخيرة للمتطرفين في ليبيا، لقتال القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك بدعم من الدول المذكورة.





وأشار الدعيسي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن هناك دولا كثيرة جرت الأحداث فى ليبيا لمصلحتها، خاصة بريطانيا وتركيا وقطر، وذلك من خلال دعمهم للجماعات المتطرفة فى ليبيا.



