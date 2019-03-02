سفير كازاخستان: توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي قريبا

قال السفير أرمان إساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، إن جذب الاستثمار الأجنبي يعد من الأهداف والمهمات الأساسية لكل الدول، وكازاخستان خلال الـ20 عاما الأخيرة استطاعت جذب 280 مليار دولار استثمارات مباشرة من دول أوروبية وغربية وأمريكا والدول الآسيوية.



وأضاف «إساغالييف» في حوار لـ«صدى البلد» أن تم تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الأجانب مثل إعفاء المستثمر من الضرائب لمدة 10 سنوات، وأيضا فإن المناخ الاستثماري في كازاخستان جيد جدا، وهو سبب جذب هذا الحجم الضخم من الاستثمارات الأجنبية.



وأوضح أن حجم الاستثمارات التي تجتذبها جميع دول الاتحاد السوفيتي السابق أقل من حجم الاستثمار الأجنبي في كازاخستان.



وكشف أنه خلال الأسبوع المقبل سيزور وفد كبير من رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد طه، المساعد الأول لوزير الصناعة والتجارة، سيزورون أستانا، وسيقابلون مجموعة كبيرة من رجال الأعمال لبحث سبل تصنيع المنتجات المصرية في كازاخستان ثم يتم تصديرها في منطقة آسيا الوسطى ومنطقة الاتحاد الآوراسي الاقتصادي، إذ إن روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا موقعون على اتفاقية تجارة حرة، ومصر الآن تجري مفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، وقريبا سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية.



وأكد أن هذه الاتفاقية ستعفي الدول الأعضاء من الضرائب، وبالتالي سوف يزيد التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، ومنها كازاخستان، ونحن على أتم الاستعداد لدعم هذه الاتفاقية، حيث كانت المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية في القاهرة في يناير الماضي.