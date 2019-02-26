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أخبار العالم

موقع فرنسي: نضال الرئيس السيسي من أجل السلام ومكافحة التعصب أكسبه دعم المصريين

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:57 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
أكد الموقع الإخباري الفرنسي لا دبلوماسي" أن نضال الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل السلام ومكافحة التعصب أكسبه دعم المصريين، وأن العمل الذي يقوم به باعث للاطمئنان ويتيح لمصر أن تنمو في ظل التعددية الدينية والوحدة الوطنية.

وأوضح الموقع الفرنسي أن مصر أحرزت تقدمًا حاسمًا لصالح الحرية والتعددية الدينية، مشيرًا إلى التشييد والافتتاح المتزامن لدورين كبيرين للعبادة في مطلع يناير الماضي بالعاصمة الإدارية (مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح).

و رأى "لا دبلوماسي"، في مقالة نشرها على موقعه الإلكتروني، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أرادا خلال احتفالات عيد الميلاد توجيه رسالة طموحة إلى العالم.

وأضاف الموقع الإخباري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم في 2014 عمل جاهدًا على دعم التنوع الديني وحماية كل المواطنين المصريين، مشيرًا إلى القوانين والتشريعات لتبسيط الإجراءات الإدارية لبناء دور العبادة لاسيما المسيحية وتقنين أوضاع الكنائس.

وأشار إلى تأكيد الدستور المصري لعام 2014 على التنوع الديني والتسامح وأن المادة 53 منه تقول إن جميع "المواطنين متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي...".

و اعتبر "لا دبلوماسي" أن احترام روح ومضمون هذا النص هو الهدف الذي حدده السيسي، مبرزًا تأكيد الرئيس بأن الكنيسة لعبت دورًا مهمًا في تاريخ مصر وقدمت مساهمات لا يمكن إنكارها للحفاظ على الوحدة الوطنية ضد أولئك الذين يثيرون الصراع بين أبناء الشعب المصري.

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