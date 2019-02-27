برلمانية لدول أوروبا: هل تعفون عمن يقوم بالإرهاب في بلادكم

قالت النائب شادية خضير عضو لجنة الشؤن التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن دول العالم كلها تعى أن الإرهاب هو سفك للدماء، متسائلة :" كيف تتعامل دول أوربا من يقوم بالعمليات الإرهابية، هل تعفو عنهم؟، ولكن من المعروف أنها تطلق عليهم النار حتى قبل التحقيق معهم".





وتابعت خضير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المجال فى مصر يتسع لإثبات البراءة وخاصة أن القضاء ينطق بحكم الإعدام بعد التأكد من أن هؤلاء الجناة لهم ضلع وأطراف فى العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن الهجوم على عقوبة الإعدام غير مبرر وخاصة أن تلك العقوبة تطبق فقط على من يُثبت أنهم شاركو أو قاموا بعمليات إرهابية.





ووجهت النائبة تساؤلا لدول أوربا قائلة:" مين هيجيب حق الناس اللى تأذت من الإرهاب، سواء أكان ترمل أسر وتيتم الأطفال"، مشيرة إلى أن :" مصر ترد الحجة بالحجة وليست بسفك للدماء".





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال خلال القمة العربية الأوروبية الأولى إن «الأولوية فى أوروبا هى تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما فى بلادنا، فالأولوية للحفاظ على الوطن، ومنعه من السقوط والخراب والانهيار، كما ترون فى دول كثيرة مجاورة لنا».



