برلماني بالفيوم يطالب بعيادة تأمين صحي لخدمة مركزي الشواشنة ويوسف الصديق

طالب النائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب بدائرة مركز يوسف الصديق بتشغيل عيادة للتأمين الصحى لخدمة الطلاب والموظفين وأصحاب المعاشات بمركزى الشواشنة ويوسف الصديق لعدم وجود عيادات بالمركزين، مما يضطر المنتفعون إلى تكبد مشقة الانتقال إلى عيادة التأمين بمدينة أبشواي لتلقى الخدمة، رغم بعد المسافة بين توابع وقرى المركزين المترامية الأطراف ومدينة أبشواى.



وذكر النائب أنه رغم أن جميع مراكز المحافظة تتميز بوجود عيادات للتأمين الصحى عدا مركزى الصديق والشواشنة، مما يعد إهدارا لحق المواطن فى تلقي الخدمة الصحية بسهولة ويسر.



واقترح النائب أن يكون مقر العيادة بموقع وحدة طب الأسرة بالشواشنة لجود مكان يسمح بتشغيل العيادة، كما أنها وتتوسط قرى المركزين.

