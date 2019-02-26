أولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.. انطلاق معا إلى أفريقيا السبت المقبل.. الشيخ صالح: مصر تستعيد دورها الأساسي في المنطقة.. الوكيل: تكوين تحالفات عملاقة بين الدول العربية

انطلاق ملتقى مصر للاستثمار السبت المقبل

يفتتح الملتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال

الوكيل: الملتقى سيركز على تكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج

الشيخ صالح: انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر مهم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت القادم الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان «معا إلى أفريقيا»، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة في أكثر من 30 دولة، وذلك بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربيّة والأجنبية.صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية والمتوسطية، الذى أشار إلى أنه يتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التي تشارك بوفود كبيرة بالملتقى.وقال الوكيل: "الملتقى سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر اتحادات الغرف الأفريقية والأورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التى أنشأها اتحاد الغرف الأفريقية مثل الكورية بحضور الرئيس السيسى وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية الأورومتوسطية التي ستوقع أثناء المؤتمر".وأضاف أنه تم عمل حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردى تكنولوجيا عالميين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء ملتقى، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستشهد شراكات استثمارية حيث تم الترويج لها مسبقا من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى وزراء من العديد من الدول، وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الإقليمية، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية من القارات الخمسة.من جانبه، شدد الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية، على "أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر"، لافتا إلى "الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري"، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي، معتبرا أنّ "الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس السيسي، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرّها، والمشروعات التي دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية"، يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية والذي سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.وقال محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف العربية، إن الوطن العربى استثمر أكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراتها الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار، وقد آن الأوان لتوجيه جزء لا يستهان به من تلك الاستثمارات لأفريقيا من خلال التعاون الثلاثي مع مصر.وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأفريقية، بأن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال ست جلسات تبدأ بعد افتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء، الأولى ستناقش التعاون الثلاثي نحو أفريقيا، والثانية ستناقش التعاون فى النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والإسكان، والثالثة ستناقش الاقتصاد الرقمى والشمول المالى بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، والرابعة ستناقش فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، والخامسة ستناقش آلية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير بحضور وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، والسادسة ستعرض التمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثم يختتم المؤتمر بكلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية.وأوضح عز أن المتحدثين يتضمنون قيادات المال والأعمال من أركان العالم الأربعة، لعرض فرص التعاون الثلاثى فى جميع القطاعات.