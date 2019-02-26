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أخبار البلد

الوطنية للإعلام: استعدادات لإقامة مهرجان القاهرة للإعلام العربي

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:51 م
الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام
أحمد سالم
تجري الوطنية للإعلام استعداداتها لعودة إقامة مهرجان الإعلام العربي بالقاهرة الذي يعتبر ملتقى إعلاميا عربيا كبيرا "لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف قضايانا الإعلامية العربية المشتركة، وتفعيل أوجه التعاون الإعلامي المشترك.

حيث تتم المناقشة والتنسيق بين قطاعات الوطنية للإعلام حول كافة الامكانيات والمعايير لاقامة المهرجان الذي يُعتبر ساحة للمنافسة يُظهرون فيه المبدعون من مختلف الدول العربية خُلاصة أفكارهم وإبداعاتهم في مختلف فنون الإعلام، فهو لقاء المبدعين العرب، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال سوق ومعرض المهرجان، والذى يتم فيه تسويق المنتج الدرامي والبرامجي والتنسيق للإنتاج المشترك بين الهيئات الإعلامية المختلفة.

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