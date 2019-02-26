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أصل الحكاية

بعد استقالته.. من هو جواد ظريف وزير خارجية إيران المهمش؟

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:45 م
جواد ظريف وحسن روحاني
جواد ظريف وحسن روحاني
عبدالله قدري
استقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في شكل مفاجئ ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن كتب رسالة على حسابه الشخصي بموقع انستجرام أعلن منها استقالته.

وكتب ظريف استقالته لمن يهمه الأمر "أعتذر لكم عن أي تقصير وقصور بدر مني خلال مدة خدمتي، وأشكر الشعب الإيراني والمسئولين".

وشكلت استقالة ظريف مفاجأة كبرى في الأوساط السياسية الدولية، فرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو كتب عبر حسابه الشخصي تعليقًا على استقالة ظريف "ظريف رحل. خلاص جيد. طالما أنا هنا إيران لن تمتلك أسلحة نووية".

أما وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قال "أخذنا العلم باستقالة جواد ظريف. ننتظر ما إذا كانت ستقبل. ولكن على أي حال هو وحسن روحاني واجهة لمافيا دينية فاسدة".

ظريف الذي يُعرف في الأوساط الإيرانية بالوجه المبتسم والوزير الأنيق، قال في حوار لاحق نشرته صحيفة انتخاب الإيرانية تعليقًا على صورة تجمع الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس إيران حسن روحاني دون حضوره "لم يعد هناك أدنى احترام لوجودي في منصب وزير الخارجية بعد هذه الصورة".

يعتبر ظريف هو وجه إيران المبتسم لدى الخارج، فالرجل الأنيق الذي لم يتجاوز عمره 59، كان حاضرًا وبقوة في كل قضايا إيران الدولية الشائكة، وإنه صاحب الفضل في اتمام الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي 2015، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق تحت حكم دونالد ترامب، إذ وصف بأنه "مهندس الاتفاق النووي"، ويبدو أن تجاهل روحاني لظريف لحضور اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد هو القشة التي قصمت ظهر البعير، وتسببت في استقالته.

تلقى جواد ظريف تعليمه الجامعي في أمريكا وحصل على ماجستير القانون والعلاقات الدولية من جامعة دنفر، وكان ممثلًا لإيران في الأمم المتحدة بين عامي 2002 و2007، قبل أن يتم اختياره وزيرًا لخارجية إيران في 15 أغسطس 2013.

يرجح مراقبون أن أسباب استقالة ظريف من منصبه برجع إلى خلافات مع معسكر المتشددين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد تعطل الاتفاق النووي الإيراني، ولم يُعلم حتى الآن أسباب الاستقالة، لكن على أي حال فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقبل الاستقالة حتى الآن.

وبين ظريف والمتشددين في مجلس الشورى الإيراني ما صنع الحداد، فقد أدرك الرجل منذ فترة قصيرة أن بقاءه في منصبه بات صعبًا، بعد تعطل الاتفاق النووي، وجموع عدد من مجلس الشورى الإيراني لاستجواب ظريف بعد تصريحه لوسائل الإعلام بأن "إيران بها ظاهرة غسيل أموال".

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