ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تعتزم توسيع قائمة الدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:55 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، سيرجي جالكين، أن وزارته تعتزم مواصلة العمل مع وزارة الخارجية الروسية لتوسيع قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول روسيا بتأشيرات إلكترونية.

وقال جالكين - للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ - "يتعين علينا اختيار هذه الدول، والتي تتوافق مع مصالحنا السياسية والاقتصادية، وسنعمل على توسيع قائمة الدول المحتملة، التي سيتمتع سياحها بالتأشيرات الإلكترونية للدخول إلى روسيا"، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون لقدوم السياح من هذه الدول تأثير اقتصادي ملموس على الاقتصاد الروسي.

يُذكر أن نظام التأشيرات الإلكترونية في منطقة الشرق الأقصى الروسي بدأ في أغسطس 2018، واعتبارًا من يوليو 2019 سيبدأ هذا النظام عمله في مقاطعة كالينينجراد غرب روسيا.

ويتم منح التأشيرات مجانًا بناء على طلب من المواطن الأجنبي يرسله عبر موقع الإنترنت إلى الجهة المعنية في روسيا، ولا يحتاج مثل هذا المواطن الأجنبي لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة سوى الطلب وصورة رقمية له، ويسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يومًا.

ترشيحاتنا

أول رد فعل من المقاصة بعد تأجيل مواجهة الزمالك في كأس مصر

تشريح جثتي عروسين لقيا مصرعهما بعد 48 ساعة من الزفاف بالهرم

تفاصيل الجواب الذي أرسله عبد الناصر لأحمد زويل

الكهرباء توضح حقيقة ارتفاع الأسعار مطلع يوليو المقبل.. فيديو

وصول ترامب إلى فيتنام للقاء زعيم كوريا الشمالية.. فيديو

داعية:هديتان من الله للانسان البار بوالديه.. فيديو

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

سقوط المتهم الأخير في السطو على جواهرجي حدائق الأهرام

وائل جسار: حسين الجسمي دخل مصر بذكاء وعرف من أين تؤكل الكتف.. فيديو

جوارديولا يتلقى صدمة موجعة في رحلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

أشرار البحر.. 3 أسماك بها سم قاتل احذروها.. صور

صحيفة إسرائيلية: مصر توجه لإسرائيل ضربة تحت الحزام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين نجوى كرم في عيد ميلادها

جامعة الملك سلمان.. الحلم يتحقق على أرض الفيروز.. صور

أشرار البحر.. 3 أسماك بها سم قاتل احذروها.. صور

البابا تواضروس: سعدت جدا بزيارة متحف الطفل بكل ما فيه من حضارة وإبداع.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. خرشوف محشى وأرز بالشبت.. والحلو: جلاش بالمهلبية

فيديو

إسكان النواب: توافق في البرلمان على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم
برلماني: حجز 536 وحدة في العلمين الجديدة بسعر لا يتجاوز 500 ألف جنيه
إسكان البرلمان: مدينة العلمين الجديدة ليست للأغنياء والوحدات في متناول الجميع
فيديوجراف | لعبة شد الحبل مع الأسود
وفاء سالم: سعيدة بتجربتي مع عادل إمام .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟