روسيا تعتزم توسيع قائمة الدول المسموح لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية

أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، سيرجي جالكين، أن وزارته تعتزم مواصلة العمل مع وزارة الخارجية الروسية لتوسيع قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول روسيا بتأشيرات إلكترونية.



وقال جالكين - للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ - "يتعين علينا اختيار هذه الدول، والتي تتوافق مع مصالحنا السياسية والاقتصادية، وسنعمل على توسيع قائمة الدول المحتملة، التي سيتمتع سياحها بالتأشيرات الإلكترونية للدخول إلى روسيا"، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون لقدوم السياح من هذه الدول تأثير اقتصادي ملموس على الاقتصاد الروسي.



يُذكر أن نظام التأشيرات الإلكترونية في منطقة الشرق الأقصى الروسي بدأ في أغسطس 2018، واعتبارًا من يوليو 2019 سيبدأ هذا النظام عمله في مقاطعة كالينينجراد غرب روسيا.



ويتم منح التأشيرات مجانًا بناء على طلب من المواطن الأجنبي يرسله عبر موقع الإنترنت إلى الجهة المعنية في روسيا، ولا يحتاج مثل هذا المواطن الأجنبي لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة سوى الطلب وصورة رقمية له، ويسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يومًا.