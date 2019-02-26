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شاهد.. مطعم باكستاني لدعم مجتمع الصم والبكم

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:48 م
صدى البلد
محمد القاضي
برغم أنه يبدو كغيره من مطاعم الوجبات السريعة في باكستان، إلا أنه يحمل في طياته الكثير من معاني التحدي والمثابرة ومعاني الإصرار، فهذا المطعم أنشأه شاب باكستاني من ذوي الإعاقة أصم وأبكم، وأوضح تقرير لفضائية الغد أنه أصر على خوض الحياة ويمارس مشاريع تجارية كغيره.

وأوضح صاحب المطعم أن الفكرة جاءته منذ أن كان صغيرًا وبدأ هذا المشروع بعربة طعام متنقلة تقدم الوجبات السريعة، ومع مرور الوقت افتتح مطعمًا ليكون داعمًا أساسيًا لمجتمع الصم والبكم.

وتابع التقرير أن هذا يُعد نشاطًا اجتماعيًا لمساعدة مجتمع الصم والبكم لتطوير لغة الإشارة ونشرها في المجتمع، وأنه يرفع شعار "لنكسر الحواجز ولنتواصل مع بعضنا"، وأصر صاحب المشروع على أن يكون كل العاملين في المطعم من الصم والبكم لإخراجهم من محدودية الإعاقة والانطلاق للحياة كغيرهم.

وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن المطعم يحتوى على لوحات تحفيزية لتحدى الإعاقة ولوحات لتعليم الزبائن لغة الإشارة، فكل من يأتي إلى هذا المكان سيتحدث بتلك اللغة لا بغيرها، متابعًا أن هذا المطعم أقين على مبدأ عدم الاستسلام للإعاقة الجسدية أو الذهنية.

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