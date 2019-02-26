البابا تواضروس: مصر لها خصوصية حضارية وجغرافية ومكانة رفيعة بين دول العالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن مصر لها خصوصية حضارية وجغرافيا مقارنة مع دول العالم، موضحا أن مصر وطن له مكانة رفيعة على مستوى العالم، وأن القمة العربية – الأوروبية التي أقيمت في شرم الشيخ على مدى يومين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة نحو 40 دولة دليل على النجاح الكبير الذى تعيشه مصر.



وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني – في كلمته خلال زيارته اليوم لمتحف الطفل التابع لمركز الطفل للحضارة والإبداع بجمعية مصر الجديدة - عن سعادته بالمكان وأنه استمتع بكل ما فيه من معارض وأنشطة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة متاحف كثيرة في الخارج، مثل متحف زوم في النمسا وموضوعه يتغير كل ٦ أشهر، بينما ما رأيته هنا من أفكار رائعة ومتميزة وخدمة رائعة تقدم لكل المصريين، ويكفي أن الطفل ينمو ويعرف أنه يعيش في وطن من أقدم وأعرق الأوطان، وأن خدمة الطفل هى التي تبني المجتمع، فالطفل هو نصف الحاضر وكل المستقبل وكل الأسرة وكل الوطن وأساس تقدم الشعوب.



وأضاف البابا تواضروس، أحييكم وأقدر التعب والمحبة في هذه المؤسسة التي تعمل من أجل صالح المجتمع، وأدعو كل أطفال مصر ليأتوا ويتمتعوا بكل ما في هذا المكان، وأشكركم وأرجو لكم التوفيق، مقدما الشكر للدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان على العروض الفنية التي قدمها الأطفال من أصحاب القدرات الخاصة تحت إشرافه.