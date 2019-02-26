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منوعات

بلغت 350 مليون دولار.. شركة منتجات صحية عالمية تعلن زيادة استثماراتها بمصر

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:51 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت مجموعة "حياة كيميا" العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا صناعة المنتجات الصحية، والمالكة لشركة "حياة إيجيبت" في الأسواق المصرية، عن عزمها تعزيز تواجدها في الأسواق المصرية والنمو في قطاع السلع والمنتجات الاستهلاكية وذلك لإيمانها بالإمكانات الواعدة للسوق المصري كسوق ناشئة.

وقال عوني كيلا، رئيس مجلس إدارة المجموعة إن استثمارات المجموعة في السوق المصري بلغت أكثر من 350 مليون دولار على مدار السنوات الست الماضية، مؤكدا أنهم يسعون إلى تقديم أفكار جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلك المصري.

وأضاف: تدرك شركتنا مسئوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها وتحرص على أن تتضمن جميع أعمالها جانبًا إبتكاريًا، لذلك يقوم مركز البحث والتطوير العالمي لشركة حياة بابتكار منتجات محلية بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات الأسرة المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات.

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