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إسكان البرلمان: مدينة العلمين الجديدة ليست للأغنياء والوحدات في متناول الجميع

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:44 م
ارشيفية
ارشيفية
كـريـم الخـطيب
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدينة العلمين الجديدة ليست للأغنياء فقط او مصيف وإنما هي مدينة متكاملة مثلها مثل القاهرة والاسكندرية.

وأضاف «محمود» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مدينة متكاملة بها جميع الخدمات بها مناطق صناعية وزراعية ومناطق سياحية ومجمع الوزارات ومستشفيات ومدارس وجامعات وخدمات حكومية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة حريصة على توفير المباني والمنشآت مع الخدمات، لافتا إلى أن الوحدات السكنية في متناول المواطنين أصحاب الطبقة المتوسطة وهو مشروع من أهم الإنجازات المضيئة في تاريخ مصر.

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