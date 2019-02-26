خالد الجندى: نعيش حالة حرب وعلينا مواجهة كتائب الإخوان الإلكترونية

دعا الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جميع المصريين الرد على كتائب الجماعات الإرهابية من الإخوان وأخواتها ، تجاه ما يروجونه من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وتابع "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc":"أنا بقول للجميع نحن فى حالة حرب.. وكل واحد يعمل اللى يقدر عليه.. خش ورد بلاش السلبية لأنها بتدمر الأوطان.. لابد أن نكون يد واحد لبناء الوطن والأخذ بالسببية".



وأضاف أن عناصر الإخوان الإرهابية باعوا أوطانهم والشرف والكرامة واتخذوا مرشدًا لهم من دون الله، وعليه فلا قيمة لهم، وتابع:"الانحياز إلى الحق والموقف الواضح هو أسلوب الرجال والأبطال الذين يقدرون مسئولية الكلمة والمواقف".