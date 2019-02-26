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برلماني: حجز 536 وحدة في العلمين الجديدة بسعر لا يتجاوز 500 ألف جنيه

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:54 م
أرشيفية
أرشيفية
كـريـم الخـطيب
قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العلمين الجديدة نموذج جيد لمشروعات وزارة الإسكان خاصة في مجال السياحة والصناعة، بعد الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «مسعود» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزارة الإسكان تعمل الآن في إنشاء وحدات ومباني في مدينة العلمين الجديدة، موضحا أنه تم حجز 536 وحدة في مدينة العلمين الجديدة وسعر الوحدة لا يتجاوز 500 ألف جنيه.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المدينة بها جزء صناعي للعمال والموظفين، لافتا إلى أن الدولة تتصدى للمساكن العشوائية ومنع ظاهرة العشوائيات مرة أخرى في المناطق والمدن الجديدة، مضيفا أن الدولة تسعى إلى عمل قطار فائق السرعة وربطها لكل المدن منها العلمين الجديدة.

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