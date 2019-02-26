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رياضة

عامر عامر لـ صدى البلد: سأحصل على فرصتي وأتمنى انطلاقة جديدة مع المنتخب

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:54 م
صدى البلد
معتز عمرو
عبر عامر عامر، حارس الإنتاج الحربي، عن سعادته بالانضمام لصفوف المنتخب المصري في معسكر مارس القادم، استعدادا للقائي النيجر بتصفيات أمم أفريقيا، ثم مباراة نيجيريا الودية.

وقال عامر عامر في تصريحات خاصة لـ  صدي البلد: "سعيد بانضمامي للمنتخب، ولست غريبا علي اللعب الدولي، فسبق وأن انضممت للمنتخب المصري خلال حقبة حسن شحاتة في عام 2010".

وأضاف حارس العجلات الحربية المتألق خلال هذا الموسم: "فرص المشاركة ستكون كبيرة بإذن الله خلال معسكر مارس، لاسيما وأن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يقوم بإعطاء الفرص للكثير من اللاعبين، حيث ستكون بوابة للالتحاق بالقائمة النهائية لكأس الأمم التي تستضيفها الأراضي المصرية".

واختتم عامر تصريحاته: "أتمنى أن تكون خطوة الانضمام للمنتخب بداية جيدة لانطلاقة مختلفة خلال الفترة المقبلة، وأسعى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني للفراعنة وإثبات ذاتي".

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