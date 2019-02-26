الأعلى للإعلام: التكتل العربي -الأوروبي قادر على تحقيق مصالح المنطقة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أمريكا تلتزم الصمت تجاه قطر في دعم الإرهاب بسبب مصالحها وتواجد القاعدة الأمريكية "العديد" في قطر.



وأضاف "أحمد" في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن أمريكا خربت سوريا والعراق وليبيا وقسمت فلسطين بما يحول دون تحقيق المصالحة الفلسطينية الإسرائيلية.



وأكد "أحمد" أنه لا توجد قوة حقيقة تعلق الجرس في رقبة أمريكا وتواجه تصرفات الرئيس الأمريكي التي تحقق مصلحته ولا تحقق مصالح المنطقة.



وتابع:" التكتل العربي الأوروبي قادر على الوقوف في وجه أمريكا لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، وذلك لأن مصالحهم مشتركة"، مضيفا:" التحالف العربي الأوروبي قادر على توحيد المناهج والمفاهيم والتحدث بصراحة لحل قضايا المنطقة".

