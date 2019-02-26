عبد القوي: الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ناقش دور المجتمع المدني في محاربة الفساد

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن الاتحاد عقد اليوم أول حوار مجتمعي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الإدارية.





وأضاف طلعت عبد القوي في تصريح "لصدى البلد" أنه تم مناقشة دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الرئيس لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي.





وقال الدكتور طلعت إن الحوار المجتمعي سيتم على أكثر من مرحلة موضحا أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي سيتم مناقشة فيها التعديلات المقترحة في الدستور طبقا للمادة 226.



