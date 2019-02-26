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إسكان النواب: توافق في البرلمان على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:09 م
ارشيفية
ارشيفية
كـريـم الخـطيب
قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك توافقا في البرلمان على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف «محمود» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه لا بد من تغيير الفقرة الأولى بمادة 158 بالقانون حتى يحدث التعديل المطلوب، موضحا أن بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير وجب التعديل في هذه الدورة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون الحالي المطلوب تعديله عقد الإيجار به غير محدد المدة، والعقار لا يورث إلا جيل واحد فقط، مؤكدا أن القانون تم تعديله في 2001 يلزم بتوريث الابن فقط، وبالتالي لا يحق للمالك طلب الابن بالخروج من العقار طالما قبل 2001.

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