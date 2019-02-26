ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مهاجم المصرى يسجل الهدف رقم 500 في الدوري خلال الموسم الحالي

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:08 م
صدى البلد
أحمد هاني
سجل الفلسطيني محمود وادي مهاجم فريق المصري البورسعيدي الهدف رقم 500 في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف وادي في مرمى إنبي خلال مباراة الفريقين المقامة حاليا على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من المسابقة.

وبحسب ما ذكره حساب "فلاش كورة" الإحصائي على تويتر فإن الهدف الذي سجله اللاعب الفلسطيني الدولي يحمل الرقم 500 في منافسات الموسم الحالي، وكان هدف التنزاني حميد ماو لاعب بتروجت في مرمى الداخلية قد حمل الرقم 499 أمس الاثنين، ليضيف وادي الهدف رقم 500.

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي لبحث تطلعات ذوي القدرات الخاصة بشمال سيناء

وفاة طالب ثانوي داخل مدرسته بـ السكتة القلبية في المنيا

20 منحة مجانية للطلاب الأفارقة فى جامعة جنوب الوادي

تشريح جثتي عروسين لقيا مصرعهما بعد 48 ساعة من الزفاف بالهرم

20 صورة تكشف أناقة فساتين نجوى كرم في عيد ميلادها

أشرف صبحي يكشف خطة وزارة الشباب فى إعداد الرياضيين لـ طوكيو 2020 وباريس 2024

وصول ترامب إلى فيتنام للقاء زعيم كوريا الشمالية.. فيديو

أشرف زكي: روجينا اتظلمت كتير بسببي.. فيديو

وزير الشباب: بعض لاعبي الدوري يتقاضون 27 ألف جنيه يوميا

إسكان النواب: توافق في البرلمان على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر وثيقة اتحاد الكرة الخاصة بتأجيل مباريات كأس مصر

رامى رضوان يكشف تفاصيل تسليم كلبي مدينتى للنيابة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين نجوى كرم في عيد ميلادها

جامعة الملك سلمان.. الحلم يتحقق على أرض الفيروز.. صور

أشرار البحر.. 3 أسماك بها سم قاتل احذروها.. صور

البابا تواضروس: سعدت جدا بزيارة متحف الطفل بكل ما فيه من حضارة وإبداع.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. خرشوف محشى وأرز بالشبت.. والحلو: جلاش بالمهلبية

فيديو

مكرم محمد أحمد: الإخوان أول جماعة ابتدعت العنف والقتل
إسكان البرلمان: هدفنا الحفاظ على حقوق المالك والمستأجر
إسكان النواب: توافق في البرلمان على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم
برلماني: حجز 536 وحدة في العلمين الجديدة بسعر لا يتجاوز 500 ألف جنيه
إسكان البرلمان: مدينة العلمين الجديدة ليست للأغنياء والوحدات في متناول الجميع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟