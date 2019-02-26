مهاجم المصرى يسجل الهدف رقم 500 في الدوري خلال الموسم الحالي

سجل الفلسطيني محمود وادي مهاجم فريق المصري البورسعيدي الهدف رقم 500 في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.



وجاء هدف وادي في مرمى إنبي خلال مباراة الفريقين المقامة حاليا على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من المسابقة.



وبحسب ما ذكره حساب "فلاش كورة" الإحصائي على تويتر فإن الهدف الذي سجله اللاعب الفلسطيني الدولي يحمل الرقم 500 في منافسات الموسم الحالي، وكان هدف التنزاني حميد ماو لاعب بتروجت في مرمى الداخلية قد حمل الرقم 499 أمس الاثنين، ليضيف وادي الهدف رقم 500.



