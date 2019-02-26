يرفعون سيارة لإنقاذ طفل أسفل عجلاتها.. فيديو

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية مقطع فيديو كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الناس يرفعون سيارة رباعية الدفع لإنقاذ طفل أسفل عجلاتها في أحد شوارع الصين.



ظهرت السيارة رباعية الدفع تصدم طفلا يبلغ من العمر عامين، حتى استقر أسفل عجلاتها، وبدأت والدته فى الصراخ فزعًا على طفلها.



ولحسن الحظ هرع المارة ورفعوا السيارة لسحب الطفل من أسفلها، ونجا بالفعل ولكنه أصيب بإصابات طفيفة، بينما تم إلقاء القبض على السائق.



