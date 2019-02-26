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أخبار العالم

مصرع 11 من عمال المناجم في موزمبيق

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
لقي 11 من عمال المناجم مصرعهم في موزمبيق، بعد انهيار منجم ياقوت شمال البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي"، اليوم /الثلاثاء/، أن العمل جار لانتشال الجثث المدفونة تحت الأنقاض حاليًا، مشيرة إلى أن اثنين من العمال على قيد الحياة.. فيما يعتقد أن 15 عاملًا كانوا داخل المنجم قبل انهياره.

ويعد استخراج الياقوت بشكل غير قانوني في شمال موزمبيق عملًا تنافسيًا اجتذب آلاف العمال على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات لمكافحة ذلك.

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